  • Palgad
  • Tootejuht

  • Kõik Tootejuht Palgad

Momentive.ai Tootejuht Palgad

Tootejuht tasu in United States ettevõttes Momentive.ai ulatub CA$296K year kohta taseme P4 puhul kuni CA$398K year kohta taseme P5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on CA$390K. Vaata ettevõtte Momentive.ai kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
Senior Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
Senior Product Manager II
CA$296K
CA$231K
CA$15.9K
CA$49.1K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Momentive.ai ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Momentive.ai in United States on aastase kogutasuga CA$473,355. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Momentive.ai Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on CA$354,663.

