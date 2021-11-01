Ettevõtete kataloog
Mollie
Mollie Palgad

Mollie palk ulatub $57,450 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $149,235 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Mollie. Viimati uuendatud: 9/15/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $149K
Andmeanalüütik
$57.4K

Andmeteadlane
$92.7K
Turundus
$81K
Projektijuht
$101K
Küberturvalisuse Analüütik
$110K
Tehnilise Programmi Juht
$114K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Mollie on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $149,235. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mollie keskmine aastane kogutasu on $101,241.

