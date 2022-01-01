Ettevõtete kataloog
Molex
Molex Palgad

Molex palk ulatub $28,290 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $179,100 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Molex. Viimati uuendatud: 9/15/2025

Mehaanikinsener
Median $120K
Tarkvaraarendaja
Median $74.4K
Biomeditsiiniinsener
$106K

Ärianalüütik
$96.9K
Riistvarainsener
$63.5K
Infotehnoloog (IT)
$176K
Toote Disainer
$28.3K
Tootejuht
$72.1K
Projektijuht
$96.9K
Müük
$51.3K
Küberturvalisuse Analüütik
$89.4K
Lahenduste Arhitekt
$179K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Molex on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $179,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Molex keskmine aastane kogutasu on $93,138.

