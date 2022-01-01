Ettevõtete kataloog
Moderna
Moderna Palgad

Moderna palk ulatub $40,899 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $351,832 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Moderna. Viimati uuendatud: 10/19/2025

Tarkvaraarendaja
Median $180K

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $260K
Andmeteadlane
Median $110K

Biomeditsiiniinsener
Median $98K
Raamatupidaja
$40.9K
Keemiainsener
$140K
Andmeanalüütik
$72.6K
Andmeteaduse Juht
$256K
Inimressursid
$241K
Juhtimiskonsultant
$279K
Mehaanikinsener
$166K
Toote Disainer
$336K
Programmijuht
$332K
Projektijuht
$245K
Regulatiivküsimused
$312K
Tarkvaraarenduse Juht
$352K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Moderna ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Moderna on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $351,832. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Moderna keskmine aastane kogutasu on $243,210.

