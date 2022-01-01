Ettevõtete kataloog
Model N
Model N Palgad

Model N palk ulatub $72,611 kogutasus aastas Programmijuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $280,000 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Tootejuht
Median $280K
Tarkvaraarendaja
Median $137K
Inimressursid
$236K

Õiguslik
$256K
Juhtimiskonsultant
$80.4K
Programmijuht
$72.6K
Tarkvaraarenduse Juht
$259K
Lahenduste Arhitekt
$217K
KKK

Muud ressursid