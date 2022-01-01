Ettevõtete kataloog
Mixpanel Palgad

Mixpanel palk ulatub $41,790 kogutasus aastas Juhtimiskonsultant ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $353,723 Toote Disainer ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Mixpanel. Viimati uuendatud: 10/20/2025

Tarkvaraarendaja
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $242K
Ärioperatsioonid
$199K

Äri Arendus
$269K
Klienditeenindus
$101K
Andmeteadlane
$221K
Inimressursid
$340K
Juhtimiskonsultant
$41.8K
Turundusoperatsioonid
$208K
Toote Disainer
$354K
Värbaja
$180K
Müük
$179K
Tarkvaraarenduse Juht
$254K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Mixpanel ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Mixpanel on Toote Disainer at the Common Range Average level aastase kogutasuga $353,723. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mixpanel keskmine aastane kogutasu on $229,193.

