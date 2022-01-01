Ettevõtete kataloog
Mirantis
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Mirantis Palgad

Mirantis palk ulatub $72,360 kogutasus aastas Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $213,180 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Mirantis. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $82.3K

Võrguinsener

Inimressursid
$149K
Infotehnoloog (IT)
$81.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tootejuht
$128K
Programmijuht
$129K
Müük
$174K
Tarkvaraarenduse Juht
$129K
Lahenduste Arhitekt
$213K
Tehnilise Programmi Juht
$72.4K
Tehniline Kirjutaja
$98.5K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Mirantis on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $213,180. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mirantis keskmine aastane kogutasu on $128,186.

Esiletõstetud töökohad

    Mirantis jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Buildium
  • Rescale
  • Built Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid