Minor International Palgad

Minor International palk ulatub $10,256 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $37,978 Andmeanalüütik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Minor International. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Raamatupidaja
$10.3K
Administratiivassistent
$10.6K
Andmeanalüütik
$38K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Minor International on Andmeanalüütik at the Common Range Average level aastase kogutasuga $37,978. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Minor International keskmine aastane kogutasu on $10,570.

