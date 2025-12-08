Ettevõtete kataloog
MindTickle
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Projekti Juht

  • Kõik Projekti Juht Palgad

MindTickle Projekti Juht Palgad

Keskmine Projekti Juht kogutasu in India ettevõttes MindTickle ulatub ₹6.56M kuni ₹9.16M year kohta. Vaata ettevõtte MindTickle kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$80.9K - $98K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$74.6K$80.9K$98K$104K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Projekti Juht andmete sisestusts ettevõttes MindTickle avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

MindTickle ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Projekti Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes MindTickle in India on aastase kogutasuga ₹9,162,780. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MindTickle Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹6,556,127.

Esiletõstetud töökohad

    MindTickle jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Narrative Science
  • Brillio
  • RBA
  • Payroc
  • Optym
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.