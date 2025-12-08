Ettevõtete kataloog
MindTickle
MindTickle Toote Juht Palgad

Mediaanne Toote Juht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes MindTickle on ₹6.95M year kohta. Vaata ettevõtte MindTickle kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Mediaan pakk
company icon
MindTickle
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
$79.1K
Tase
Senior Product Manager
Põhipalk
$71.9K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$7.2K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
13 Aastat
Millised on karjääritasemed MindTickle?
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

MindTickle ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes MindTickle in India on aastase kogutasuga ₹10,784,793. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MindTickle Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹7,074,380.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.