Miltenyi Biotec Palgad

Miltenyi Biotec palk ulatub $48,860 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $147,758 Biomeditsiiniinsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Miltenyi Biotec. Viimati uuendatud: 8/31/2025

Administratiivassistent
$48.9K
Biomeditsiiniinsener
$148K
Õiguslik
$117K

Tootejuht
$118K
Projektijuht
$76.7K
Tarkvaraarendaja
$104K
Tehnilise Programmi Juht
$109K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Miltenyi Biotec on Biomeditsiiniinsener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $147,758. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Miltenyi Biotec keskmine aastane kogutasu on $109,140.

