Milliman
Milliman Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Milliman on $109K year kohta. Vaata ettevõtte Milliman kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Milliman
Data Scientist
San Francisco, CA
Kokku aastas
$109K
Tase
-
Põhipalk
$89K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$20K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Milliman?
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Milliman in United States on aastase kogutasuga $190,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Milliman Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $97,400.

