Mill Palgad

Mill palk ulatub $167,160 kogutasus aastas Programmijuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $229,500 Õiguslik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Mill. Viimati uuendatud: 9/8/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $172K
Õiguslik
$230K
Mehaanikinsener
$188K

Programmijuht
$167K
