Miles Education Andmeanalüütik Palgad

Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in India ettevõttes Miles Education ulatub ₹672K kuni ₹958K year kohta. Vaata ettevõtte Miles Education kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$8.8K - $10.3K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$7.6K$8.8K$10.3K$10.9K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Miles Education in India on aastase kogutasuga ₹958,345. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Miles Education Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹671,661.

