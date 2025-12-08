Ettevõtete kataloog
Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes miHoYo ulatub $332K kuni $464K year kohta. Vaata ettevõtte miHoYo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$360K - $436K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$332K$360K$436K$464K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes miHoYo in United States on aastase kogutasuga $464,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte miHoYo Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $332,000.

Muud ressursid

