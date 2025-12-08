Ettevõtete kataloog
miHoYo
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

miHoYo Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in China kogusumma ettevõttes miHoYo on CN¥556K year kohta. Vaata ettevõtte miHoYo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Mediaan pakk
company icon
miHoYo
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Kokku aastas
$78K
Tase
L4
Põhipalk
$58.5K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$19.5K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed miHoYo?
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Videomängu tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes miHoYo in China on aastase kogutasuga CN¥1,089,671. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte miHoYo Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥537,641.

Muud ressursid

