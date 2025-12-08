Ettevõtete kataloog
miHoYo
miHoYo Finantsanalüütik Palgad

Keskmine Finantsanalüütik kogutasu in China ettevõttes miHoYo ulatub CN¥505K kuni CN¥703K year kohta. Vaata ettevõtte miHoYo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$75.8K - $89.3K
China
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed miHoYo?

KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes miHoYo in China on aastase kogutasuga CN¥702,996. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte miHoYo Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥504,715.

