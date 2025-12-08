Ettevõtete kataloog
miHoYo
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
miHoYo Andmeteadlane Palgad

Keskmine Andmeteadlane kogutasu in China ettevõttes miHoYo ulatub CN¥1.34M kuni CN¥1.94M year kohta. Vaata ettevõtte miHoYo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$213K - $247K
China
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$188K$213K$247K$272K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed miHoYo?

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes miHoYo in China on aastase kogutasuga CN¥1,942,188. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte miHoYo Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥1,338,314.

