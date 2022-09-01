Ettevõtete kataloog
Midea Group
Midea Group Palgad

Midea Group palga vahemik varieerub $25,016 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $251,250 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Midea Group. Viimati uuendatud: 8/9/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $92K
Andmeanalüütik
$49.4K
Finantsanalüütik
$54.9K

Tööstus disainer
$41.9K
Mehaanika insener
$48.1K
Tootehaldusr
$71.4K
Projektijuht
$25K
Tarkvaraarenduse juht
$251K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Midea Group on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $251,250. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Midea Group mediaan aastane kogukompensatsioon on $52,147.

Muud ressursid