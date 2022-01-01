Ettevõtete kataloog
MicroStrategy
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

MicroStrategy Palgad

MicroStrategy palk ulatub $107,100 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $320,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest MicroStrategy. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $320K
Administratiivassistent
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ärianalüütik
$129K
Andmeteadlane
$225K
Toote Disainer
$107K
Tootejuht
$286K
Projektijuht
$200K
Müük
$209K
Müügiinsener
Median $263K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes MicroStrategy on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $320,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MicroStrategy keskmine aastane kogutasu on $208,950.

Esiletõstetud töökohad

    MicroStrategy jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid