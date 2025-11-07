Tarkvaraarenduse Juht tasu in Greater Seattle Area ettevõttes Microsoft ulatub $278K year kohta taseme 64 puhul kuni $1.47M year kohta taseme VP puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Seattle Area kogusumma on $391K. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
64
$278K
$197K
$49K
$31.8K
Principal EM
$355K
$215K
$88.2K
$51.5K
66
$397K
$237K
$114K
$46.5K
Senior Director
$530K
$243K
$215K
$72K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
Sometimes a 5 year schedule
