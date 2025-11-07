Tarkvaraarenduse Juht tasu in Czech Republic ettevõttes Microsoft ulatub CZK 2.75M year kohta taseme 64 puhul kuni CZK 5.29M year kohta taseme 66 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Czech Republic kogusumma on CZK 4.04M. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
