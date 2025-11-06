Tarkvaraarendaja tasu in Switzerland ettevõttes Microsoft ulatub CHF 160K year kohta taseme 60 puhul kuni CHF 252K year kohta taseme 64 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Switzerland kogusumma on CHF 178K. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.9K
CHF 23.1K
SDE II
CHF 161K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Sometimes a 5 year schedule
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi
iOS insener
Frontend tarkvarainsener
Masinõppe insener
Backend tarkvarainsener
Full-Stack tarkvarainsener
Võrguinsener
Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener
Andmeinsener
Tootmise tarkvarainsener
Turva tarkvarainsener
DevOps insener
Saidi usaldusväärsuse insener
Krüpto insener
Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener
Süsteemiinsener
Videomängu tarkvarainsener
Arendajate eestseisja
Teadur
AI uurija
AI insener