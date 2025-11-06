Tarkvaraarendaja tasu in Romania ettevõttes Microsoft ulatub RON 293K year kohta taseme 59 puhul kuni RON 501K year kohta taseme 64 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Romania kogusumma on RON 324K. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
RON 293K
RON 195K
RON 81.1K
RON 17.1K
60
RON 296K
RON 188K
RON 88.5K
RON 19.4K
SDE II
RON 335K
RON 205K
RON 98.2K
RON 31.8K
62
RON 378K
RON 242K
RON 85.2K
RON 50.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi
iOS insener
Frontend tarkvarainsener
Masinõppe insener
Backend tarkvarainsener
Full-Stack tarkvarainsener
Võrguinsener
Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener
Andmeinsener
Tootmise tarkvarainsener
Turva tarkvarainsener
DevOps insener
Saidi usaldusväärsuse insener
Krüpto insener
Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener
Süsteemiinsener
Videomängu tarkvarainsener
Arendajate eestseisja
Teadur
AI uurija
AI insener