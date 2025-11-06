Microsoft Tarkvaraarendaja Palgad kohas Kenya

Tarkvaraarendaja tasu in Kenya ettevõttes Microsoft ulatub KES 6.76M year kohta taseme 59 puhul kuni KES 11M year kohta taseme 63 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Kenya kogusumma on KES 8.07M. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Taseme Nimetus Kokku Põhipalk Aktsiad (/yr) Boonus SDE 59 ( Algajate Tase ) KES 6.76M KES 5.94M KES 265K KES 555K 60 KES 8.34M KES 7M KES 972K KES 372K SDE II 61 KES 8.23M KES 6.97M KES 630K KES 630K 62 KES 10.54M KES 8.35M KES 1.38M KES 819K Vaata 9 Rohkem Tasemeid

Viimased Palgaandmed

Õiguste omandamise graafik Peamine Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 Alternatiiv 3 25 % AASTA 1 25 % AASTA 2 25 % AASTA 3 25 % AASTA 4 Aktsia tüüp RSU Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla: 25 % õigused omandatakse 1st - AASTA ( 25.00 % aastas )

25 % õigused omandatakse 2nd - AASTA ( 25.00 % aastas )

25 % õigused omandatakse 3rd - AASTA ( 25.00 % aastas )

25 % õigused omandatakse 4th - AASTA ( 25.00 % aastas ) Sometimes a 5 year schedule 20 % AASTA 1 20 % AASTA 2 20 % AASTA 3 20 % AASTA 4 20 % AASTA 5 Aktsia tüüp RSU Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla: 20 % õigused omandatakse 1st - AASTA ( 20.00 % aastas )

20 % õigused omandatakse 2nd - AASTA ( 20.00 % aastas )

20 % õigused omandatakse 3rd - AASTA ( 20.00 % aastas )

20 % õigused omandatakse 4th - AASTA ( 20.00 % aastas )

20 % õigused omandatakse 5th - AASTA ( 20.00 % aastas ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AASTA 1 25 % AASTA 2 25 % AASTA 3 25 % AASTA 4 Aktsia tüüp RSU Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla: 25 % õigused omandatakse 1st - AASTA ( 25.00 % aastas )

25 % õigused omandatakse 2nd - AASTA ( 6.25 % kvartaliti )

25 % õigused omandatakse 3rd - AASTA ( 6.25 % kvartaliti )

25 % õigused omandatakse 4th - AASTA ( 6.25 % kvartaliti ) Sometimes a 5 year schedule 25 % AASTA 1 25 % AASTA 2 25 % AASTA 3 25 % AASTA 4 Aktsia tüüp RSU Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla: 25 % õigused omandatakse 1st - AASTA ( 25.00 % aastas )

25 % õigused omandatakse 2nd - AASTA ( 2.08 % igakuiselt )

25 % õigused omandatakse 3rd - AASTA ( 2.08 % igakuiselt )

25 % õigused omandatakse 4th - AASTA ( 2.08 % igakuiselt ) Sometimes a 5 year schedule

Milline on väljamakse ajakava Microsoft ?

