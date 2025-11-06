Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja tasu in Ireland ettevõttes Microsoft ulatub €63.6K year kohta taseme 59 puhul kuni €183K year kohta taseme 65 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ireland kogusumma on €131K. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
59(Algajate Tase)
€63.6K
€57.1K
€4.6K
€1.9K
60
€76.8K
€62K
€9.6K
€5.2K
SDE II
61
€103K
€77.5K
€17.4K
€7.8K
62
€118K
€90.9K
€18.8K
€8.3K
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Sometimes a 5 year schedule



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

iOS insener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Turva tarkvarainsener

DevOps insener

Saidi usaldusväärsuse insener

Krüpto insener

Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener

Süsteemiinsener

Videomängu tarkvarainsener

Arendajate eestseisja

Teadur

AI uurija

AI insener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Microsoft in Ireland on aastase kogutasuga €193,354. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Microsoft Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €141,349.

