Tarkvaraarendaja tasu in Greater Zurich Area ettevõttes Microsoft ulatub CHF 160K year kohta taseme 60 puhul kuni CHF 252K year kohta taseme 64 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Zurich Area kogusumma on CHF 178K. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
59(Algajate Tase)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 160K
CHF 124K
CHF 12.9K
CHF 23.1K
SDE II
61
CHF 161K
CHF 132K
CHF 11.8K
CHF 16.6K
62
CHF 170K
CHF 141K
CHF 18.1K
CHF 11K
Vaata 9 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Microsoft logo
+CHF 196K
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.6K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Sometimes a 5 year schedule



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

iOS insener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Turva tarkvarainsener

DevOps insener

Saidi usaldusväärsuse insener

Krüpto insener

Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener

Süsteemiinsener

Videomängu tarkvarainsener

Arendajate eestseisja

Teadur

AI uurija

AI insener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Microsoft in Greater Zurich Area on aastase kogutasuga CHF 251,957. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Microsoft Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Zurich Area on CHF 188,653.

Esiletõstetud töökohad

    Microsoft jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

