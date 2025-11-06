Tarkvaraarendaja tasu in Czech Republic ettevõttes Microsoft ulatub CZK 1.1M year kohta taseme 59 puhul kuni CZK 3.67M year kohta taseme 65 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Czech Republic kogusumma on CZK 2.29M. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
CZK 1.1M
CZK 875K
CZK 162K
CZK 66.6K
60
CZK 1.28M
CZK 988K
CZK 208K
CZK 89.4K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 78.1K
62
CZK 1.75M
CZK 1.39M
CZK 308K
CZK 58.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi
iOS insener
Frontend tarkvarainsener
Masinõppe insener
Backend tarkvarainsener
Full-Stack tarkvarainsener
Võrguinsener
Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener
Andmeinsener
Tootmise tarkvarainsener
Turva tarkvarainsener
DevOps insener
Saidi usaldusväärsuse insener
Krüpto insener
Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener
Süsteemiinsener
Videomängu tarkvarainsener
Arendajate eestseisja
Teadur
AI uurija
AI insener