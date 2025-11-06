Tarkvaraarendaja tasu in Costa Rica ettevõttes Microsoft ulatub CRC 32.42M year kohta taseme 59 puhul kuni CRC 57.47M year kohta taseme 63 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Costa Rica kogusumma on CRC 48.45M. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
CRC 32.42M
CRC 25.63M
CRC 4.89M
CRC 1.9M
60
CRC 29.37M
CRC 27.96M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
CRC 47.2M
CRC 33.91M
CRC 11.1M
CRC 2.2M
62
CRC 53.7M
CRC 40.7M
CRC 7.86M
CRC 5.13M
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
Sometimes a 5 year schedule
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Sometimes a 5 year schedule
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Sometimes a 5 year schedule
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi
iOS insener
Frontend tarkvarainsener
Masinõppe insener
Backend tarkvarainsener
Full-Stack tarkvarainsener
Võrguinsener
Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener
Andmeinsener
Tootmise tarkvarainsener
Turva tarkvarainsener
DevOps insener
Saidi usaldusväärsuse insener
Krüpto insener
Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener
Süsteemiinsener
Videomängu tarkvarainsener
Arendajate eestseisja
Teadur
AI uurija
AI insener