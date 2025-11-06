Tarkvaraarendaja tasu in Bucharest Metropolitan Area ettevõttes Microsoft ulatub RON 294K year kohta taseme 59 puhul kuni RON 527K year kohta taseme 64 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Bucharest Metropolitan Area kogusumma on RON 373K. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi
iOS insener
Frontend tarkvarainsener
Masinõppe insener
Backend tarkvarainsener
Full-Stack tarkvarainsener
Võrguinsener
Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener
Andmeinsener
Tootmise tarkvarainsener
Turva tarkvarainsener
DevOps insener
Saidi usaldusväärsuse insener
Krüpto insener
Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener
Süsteemiinsener
Videomängu tarkvarainsener
Arendajate eestseisja
Teadur
AI uurija
AI insener