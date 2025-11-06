Ettevõtete kataloog
Microsoft
Microsoft Tarkvaraarendaja Palgad kohas Bucharest Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja tasu in Bucharest Metropolitan Area ettevõttes Microsoft ulatub RON 294K year kohta taseme 59 puhul kuni RON 527K year kohta taseme 64 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Bucharest Metropolitan Area kogusumma on RON 373K.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
59(Algajate Tase)
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
61
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Sometimes a 5 year schedule



Kaasatud ametinimetused

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

iOS insener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Turva tarkvarainsener

DevOps insener

Saidi usaldusväärsuse insener

Krüpto insener

Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener

Süsteemiinsener

Videomängu tarkvarainsener

Arendajate eestseisja

Teadur

AI uurija

AI insener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Microsoft in Bucharest Metropolitan Area on aastase kogutasuga RON 526,804. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Microsoft Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Bucharest Metropolitan Area on RON 343,731.

