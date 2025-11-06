Ettevõtete kataloog
Microsoft
Microsoft Senior Critical Environment Technician Palgad kohas Greater Seattle Area

Mediaanne Senior Critical Environment Technician tasupaketi in Greater Seattle Area kogusumma ettevõttes Microsoft on $203K year kohta. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Microsoft
Senior Critical Environment Technician
Seattle, WA
Kokku aastas
$203K
Tase
37
Põhipalk
$198K
Stock (/yr)
$4.5K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
13 Aastat
Millised on karjääritasemed Microsoft?
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga Senior Critical Environment Technician ametikoha palgapakett ettevõttes Microsoft in Greater Seattle Area on aastase kogutasuga $213,220. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Microsoft Senior Critical Environment Technician ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Seattle Area on $202,500.

