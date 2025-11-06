Müük kogutasu in Switzerland ettevõttes Microsoft on CHF 181K year kohta taseme 60 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Switzerland kogusumma on CHF 215K. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
