Microsoft Müük Palgad kohas San Francisco Bay Area

Müük tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Microsoft ulatub $171K year kohta taseme 60 puhul kuni $510K year kohta taseme 67 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $338K. Vaata ettevõtte Microsoft kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
59
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$171K
$112K
$25.6K
$33.3K
61
$ --
$ --
$ --
$ --
62
$ --
$ --
$ --
$ --
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Sometimes a 5 year schedule

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Microsoft ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Sometimes a 5 year schedule



Kaasatud ametinimetused

Väljamüügi esindaja

Väljamüügi juht

Kontojuht

Kontohaldur

Kliendikogemuse insener

KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Microsoft in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $509,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Microsoft Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $284,000.

