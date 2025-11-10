Ettevõtete kataloog
Microsoft
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Programmi Juht
  • 64
  • Greater Vancouver

Programmi Juht Tase

64

Tasemed ettevõttes Microsoft

Võrdle tasemeid
  1. Program Manager I59
  2. 60
  3. Program Manager II61
    4. Näita 6 Rohkem tasemeid
Keskmine Aastane Kogutasu
CA$184,425
Põhipalk
CA$174,614
Aktsiaoption ()
CA$54,996
Boonus
CA$28,216
Microsoft logo
+CA$336K
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Viimased palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

Esiletõstetud töökohad

    Microsoft jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid