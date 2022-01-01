Ettevõtete kataloog
Micro Focus
Micro Focus Palgad

Micro Focus palk ulatub $13,046 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $229,140 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Micro Focus. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Ärianalüütik
$126K
Andmeteadlane
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finantsanalüütik
$151K
Infotehnoloog (IT)
$193K
Toote Disainer
$167K
Tootejuht
$229K
Tuluoperatsioonid
$49.1K
Müük
$42.1K
Tarkvaraarenduse Juht
$123K
Lahenduste Arhitekt
$159K
Tehnilise Programmi Juht
$160K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Micro Focus on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $229,140. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Micro Focus keskmine aastane kogutasu on $124,063.

