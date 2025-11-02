Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes Mercury on $260K year kohta taseme IC3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $270K. Vaata ettevõtte Mercury kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
16.67%
AASTA 1
16.67%
AASTA 2
16.67%
AASTA 3
16.67%
AASTA 4
16.67%
AASTA 5
16.67%
AASTA 6
Mercury ettevõttes kuuluvad RSUs 6-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
16.67% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 4th-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 5th-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 6th-AASTA (16.67% aastas)
7 years post-termination exercise window.