Keskmine Klienditeeninduse Operatsioonid kogutasu ettevõttes Mercury ulatub $141K kuni $193K year kohta. Vaata ettevõtte Mercury kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

$153K - $181K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$141K$153K$181K$193K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

16.67%

AASTA 1

16.67%

AASTA 2

16.67%

AASTA 3

16.67%

AASTA 4

16.67%

AASTA 5

16.67%

AASTA 6

Aktsia tüüp
RSU

Mercury ettevõttes kuuluvad RSUs 6-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 16.67% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.67% aastas)

  • 16.67% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.67% aastas)

  • 16.67% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.67% aastas)

  • 16.67% õigused omandatakse 4th-AASTA (16.67% aastas)

  • 16.67% õigused omandatakse 5th-AASTA (16.67% aastas)

  • 16.67% õigused omandatakse 6th-AASTA (16.67% aastas)

7 years post-termination exercise window.



KKK

Kõrgeima palgaga Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Mercury on aastase kogutasuga $193,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mercury Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on $141,120.

