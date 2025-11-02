Keskmine Klienditeenindus kogutasu in United States ettevõttes Mercury ulatub $77K kuni $112K year kohta. Vaata ettevõtte Mercury kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025
Keskmine Kogutasu
Mercury ettevõttes kuuluvad RSUs 6-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
16.67% õigused omandatakse 1st-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 4th-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 5th-AASTA (16.67% aastas)
16.67% õigused omandatakse 6th-AASTA (16.67% aastas)
7 years post-termination exercise window.