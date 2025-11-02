Ettevõtete kataloog
Mercari
Mercari Tehnilise Programmi Juht Palgad

Tehnilise Programmi Juht kogutasu in United States ettevõttes Mercari on $113K year kohta taseme MG4 puhul. Vaata ettevõtte Mercari kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

$190K - $216K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$165K$190K$216K$241K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Mercari ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Mercari in United States on aastase kogutasuga $240,917. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mercari Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $165,375.

