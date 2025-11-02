Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in Japan ettevõttes Mercari on ¥32.71M year kohta taseme MG6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Japan kogusumma on ¥16.36M. Vaata ettevõtte Mercari kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Mercari ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.32% kvartaliti)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)