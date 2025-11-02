Ettevõtete kataloog
Mercari
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mercari Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in Japan ettevõttes Mercari on ¥32.71M year kohta taseme MG6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Japan kogusumma on ¥16.36M.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Mercari ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Mercari in Japan on aastase kogutasuga ¥35,846,073. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mercari Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Japan on ¥17,718,322.

Muud ressursid