Tarkvaraarendaja tasu in Japan ettevõttes Mercari ulatub ¥7.47M year kohta taseme MG1 puhul kuni ¥14.2M year kohta taseme MG4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Japan kogusumma on ¥12.22M. Vaata ettevõtte Mercari kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Mercari ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.32% kvartaliti)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)
