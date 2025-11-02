Ettevõtete kataloog
Mercari
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Mercari Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in Japan ettevõttes Mercari ulatub ¥7.47M year kohta taseme MG1 puhul kuni ¥14.2M year kohta taseme MG4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Japan kogusumma on ¥12.22M. Vaata ettevõtte Mercari kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MG1
(Algajate Tase)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Mercari ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Mercari in Japan on aastase kogutasuga ¥16,765,390. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mercari Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Japan on ¥9,775,247.

Esiletõstetud töökohad

    Mercari jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid