Mercari Personaliosakond Palgad

Keskmine Personaliosakond kogutasu in India ettevõttes Mercari ulatub ₹4.18M kuni ₹5.83M year kohta. Vaata ettevõtte Mercari kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

₹4.48M - ₹5.28M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Mercari ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Personaliosakond ametikoha palgapakett ettevõttes Mercari in India on aastase kogutasuga ₹5,825,583. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mercari Personaliosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹4,182,470.

