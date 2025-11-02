Ettevõtete kataloog
Mercari
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Mercari Andmeteadlane Palgad

Keskmine Andmeteadlane kogutasu in Japan ettevõttes Mercari ulatub ¥8.22M kuni ¥11.45M year kohta. Vaata ettevõtte Mercari kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Mercari ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Mercari in Japan on aastase kogutasuga ¥11,448,013. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mercari Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Japan on ¥8,219,087.

