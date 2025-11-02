Ettevõtete kataloog
Andmeanalüütik kogutasu in Japan ettevõttes Mercari on ¥8.74M year kohta taseme MG3 puhul. Vaata ettevõtte Mercari kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Mercari ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Mercari in Japan on aastase kogutasuga ¥11,178,107. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mercari Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Japan on ¥7,834,229.

