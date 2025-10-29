Ettevõtete kataloog
Mediaanne Andmeanalüütik tasupaketi in Netherlands kogusumma ettevõttes Mendix on €48.8K year kohta. Vaata ettevõtte Mendix kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Kokku aastas
€48.8K
Tase
Medior
Põhipalk
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Mendix in Netherlands on aastase kogutasuga €55,579. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Mendix Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on €48,755.

