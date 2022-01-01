Ettevõtete kataloog
Mendix
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Mendix Palgad

Mendix palga vahemik varieerub $56,385 kogu kompensatsioonis aastas Andmeanalüütik madalamas otsas kuni $195,975 Turundus kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Mendix. Viimati uuendatud: 8/9/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $93.5K

Täielik tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $93.9K
Toote disainer
Median $72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ärianalüütik
$95.2K
Andmeanalüütik
$56.4K
Turundus
$196K
Tarkvaraarenduse juht
$93.6K
Lahendusarhitekt
$96.7K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Mendix on Turundus at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $195,975. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Mendix mediaan aastane kogukompensatsioon on $93,733.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Mendix jaoks

Seotud ettevõtted

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid