Ettevõtete kataloog
Melio Payments
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Melio Payments Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Melio Payments on ₪597K year kohta. Vaata ettevõtte Melio Payments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Kokku aastas
₪597K
Tase
-
Põhipalk
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Melio Payments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Melio Payments in Israel on aastase kogutasuga ₪647,996. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Melio Payments Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪584,965.

Esiletõstetud töökohad

    Melio Payments jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid