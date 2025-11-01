Ettevõtete kataloog
Melio Payments Toote Juht Palgad

Keskmine Toote Juht kogutasu in Israel ettevõttes Melio Payments ulatub ₪715K kuni ₪975K year kohta. Vaata ettevõtte Melio Payments kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

₪765K - ₪925K
Israel
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₪715K₪765K₪925K₪975K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Melio Payments ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Melio Payments in Israel on aastase kogutasuga ₪975,453. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Melio Payments Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪714,771.

