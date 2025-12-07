Ettevõtete kataloog
Meituan
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeanalüütik

  • Kõik Andmeanalüütik Palgad

Meituan Andmeanalüütik Palgad

Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in China ettevõttes Meituan ulatub CN¥301K kuni CN¥421K year kohta. Vaata ettevõtte Meituan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$45.8K - $55.5K
China
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$42.3K$45.8K$55.5K$59.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Andmeanalüütik andmete sisestusts ettevõttes Meituan avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Meituan?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeanalüütik pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Meituan in China on aastase kogutasuga CN¥421,269. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Meituan Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥301,426.

Esiletõstetud töökohad

    Meituan jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.