Meijer Palgad

Meijer palga vahemik varieerub $100,500 kogu kompensatsioonis aastas Äri operatsioonid madalamas otsas kuni $180,900 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Meijer. Viimati uuendatud: 8/9/2025

$160K

Andmeteadlane
Median $127K
Tarkvaraarendaja
Median $106K
Äri operatsioonid
$101K

Andmeanalüütik
$132K
Toote disainer
$123K
Tootehaldusr
$147K
Tarkvaraarenduse juht
$173K
Lahendusarhitekt
$181K
KKK

Den högst betalande rollen som rapporterats på Meijer är Lahendusarhitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $180,900. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Meijer är $129,169.

